Keine roten Rosen für den "Crush"? Am Valentinstag scheiden sich die Geister

Am Valentinstag scheiden sich die Geister. Manche lieben den 14. Februar, andere verfluchen ihn.

Von Malte Kurtz

Berlin - Der morgige Freitag steht wieder ganz im Zeichen von heißer Liebe und zärtlicher Romantik, wenn es wieder heißt: "Will you be my Valentine?"

Am 14. Februar ist Valentinstag. (Symbolbild) © 123RF/nd3000 Der Valentinstag: Viele Pärchen lieben ihn, manchen ist er zu schnulzig, einsame Singles verfluchen den Tag der Liebe, der dem Mythos zufolge auf den Heiligen Valentinus zurückgeht, der als Priester im dritten Jahrhundert nach Christus trotz Verbot Liebespaare getraut haben soll. Seinen "Crush" mit einer roten Rose oder einer Schachtel Pralinen überraschen? Da wird auch die deutsche Wirtschaft ganz wuschig. Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet allein am Valentinstag einen Mega-Umsatz in Höhe von 1,3 Milliarden Euro! Einer HDE-Umfrage zufolge greifen Verliebte am Valentinstag besonders für Lebensmittel, Blumen, Gutscheine und Schmuck tief in die Tasche. Es gibt aber auch nicht wenige, die darauf vertrauen, dass sie ihr Partner auch ohne kleine Aufmerksamkeit lieb hat. So gaben 44 Prozent der Befragten einer Umfrage von "YouGov" an, ihrer besseren Hälfte am 14. Februar kein Geschenk machen zu wollen. In einer weiteren Befragung sagte eine deutliche Mehrheit (41 Prozent) gar, dass der Valentinstag für sie "überhaupt keine Bedeutung" habe. Nur ein kleiner Teil von fünf Prozent schrieb diesem Tag eine sehr hohe Bedeutung zu. Ebenfalls weniger romantisch: Zum Tag der Liebe gibt es in diesem Jahr sogar ernste Warnungen.

Meta warnt vor Liebesbetrug zum Valentinstag