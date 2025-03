Krebspatientin bekommt Makeover von Haar-Experten: Ergebnis rührt beide zu Tränen

Kelly leidet an Brustkrebs, der bereits gestreut hat. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Die Mutter einer Tochter leidet an Brustkrebs. Weil sich die aggressive Krankheit bereits ausgebreitet und das vierte Stadium erreicht hat, sind ihre Überlebenschancen sehr gering.

Zumindest wollte die Britin endlich wieder Haare auf dem Kopf haben, als sie zu Wood kam. Der konnte ihr zusammen mit einer Kosmetikerin so gut helfen, dass am Ende Tränen der Rührung flossen.

"Der Krebs hat sich weiter ausgebreitet und neue Stellen in meiner Leber und meiner Wirbelsäule befallen. Das bedeutet, dass meine derzeitige Behandlung nicht anschlägt. Also auf zur vierten Behandlungslinie - und das alles in kurzer Zeit. Nicht ideal, aber so ist es nun mal", schrieb die schwer kranke Kelly bereits im vergangenen Monat auf ihrer Instagram-Seite.

Sie konzentriere sich derzeit auf das Wesentliche: Erinnerungen zu schaffen. "Es ist an der Zeit, weitere Ausflüge zu planen, weitere Abenteuer auf der Bucket List abzuhaken und das Leben mit den Menschen, die ich liebe, zu genießen", so Kelly.