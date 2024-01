Er wurde im Körper einer Frau geboren! Paar wird heftig angefeindet - und bekommt trotzdem ein Baby

London - Taylor und Chloe lernten sich vor rund sieben Jahren per Dating-App kennen. Er als Mann, sie als Frau. Denn dass Taylor im Körper einer Frau geboren wurde, spielte für beide von Beginn an keine Rolle. Nun wollen die beiden Kinder kriegen - mit Taylors Eizellen!

Taylor und Chloe lernten sich vor sieben Jahren kennen. © Montage: Instagram/taylorwintersftm

"Als wir uns trafen, benutzte Taylor bereits männliche Pronomen und präsentierte sich männlich. Wir hatten also kein Gespräch wie 'Oh, ich bin trans'", berichtet Chloe in der Sendung "Love Don't Judge". Das Gespräch sei sehr natürlich verlaufen.

Im Jahr darauf vollzog Taylor seine Geschlechtsangleichung. "Ich wollte so eine unterstützende Freundin sein und sicherstellen, dass ich, egal was passiert, für ihn da bin", so Chloe. Schon bald ging es Taylor auch mental viel besser. "Es ist, als wäre er endlich die Person, die er im richtigen Körper sein wollte.".

Noch vor seinen OPs hatte Taylor sich seine Eizellen einfrieren lassen. Nun wollen die beiden Kinder bekommen – mithilfe von Invitrobefruchtung (IVF) und einem Samenspender.

"Es gibt Cis-Paare, die nicht auf natürlichem Wege schwanger werden können und die sich einer IVF-Behandlung unterziehen müssen, um eine Familie zu gründen. Es ist nur das Stigma, dass die Leute denken, dass ich keine Kinder haben sollte, weil ich Transgender bin", berichtet Taylor von negativen Kommentaren über ihren Kinderwunsch.

Dem Paar wurden schon einige heftige Worte an ihre Köpfe geschmissen.