42-Jährige heiratet Kumpel ihres Sohnes: Ungewöhnliche Liebesgeschichte sorgt für Hassnachrichten

Doch was sie in den Kommentaren zu lesen bekommen, ist nicht immer schmeichelhaft.

Nicht ganz so harmonisch lief es zunächst in den sozialen Medien ab. Das erste Pärchen-Video der beiden ging direkt viral. "Alle haben ihren Verstand verloren", erzählt Tanya. Nach einer Million Views innerhalb eines Tages stand für die beiden fest, dass sie auch weiterhin TikToks drehen wollen.

"Als ich meinen Kindern erzählte, dass ich Josue date, waren sie erst mal sehr emotional", erinnerte sich die 42-Jährige. Auch wenn es am Anfang schwer war, liebt es ihr 18 Jahre jüngerer Mann mittlerweile, ein Stiefvater zu sein. "Das sind für immer auch meine Babys", verspricht Josue.

Bereits Ende 2018 lernten sich die beiden kennen. "Unsere Beziehung veränderte sich Anfang 2020 von Freundschaft zu Dating", berichtet Tanya in der Sendung Love Don't Judge . Auch drei Jahre später sind die beiden noch ein glückliches Paar, inzwischen sogar verheiratet.

"Der Mann will nur ein Dach über dem Kopf", "Das ist so falsch" und "Ihr seid krank" ist unter den Videos zu lesen. Einige werfen Tanya sogenanntes "Grooming" vor. Also eine Art "Anbahnung", bei der Erwachsene - meist Pädokriminelle - Kontakt zu Minderjährigen aufbauen und sich nach und nach ihr Vertrauen erschleichen.

Doch die US-Amerikanerin betont, dass Josue bereits volljährig war, als sich die beiden kennenlernten. "Ich bin ein erwachsener Mann, das ist also Quatsch", erklärt auch der 24-Jährige. "Das sind nur Meinungen. Jeder hat irgendeine Meinung", fügt seine Frau hinzu.

Die beiden wollen sich ihre Liebe von niemanden verbieten lassen. Glücklich guckt Tanya ihren Partner an und sagt: "Wir sind nicht nur ein Pärchen mit Altersunterschied, wir sind so viel mehr als das."