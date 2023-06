Dating-Expertin hat fantastischen Gelegenheits-Sex, dann begeht sie naiven Fehler

Sydney - Weil sich Dating-Expertin Jana Hocking (38) regelmäßig ins Dating-Leben stürzt, kennt sie auch die Single-Seiten des Lebens gut. Auch wer ohne festen Partner durchs Leben zieht, hat sexuelle Bedürfnisse. Die Blondine in den Dreißigern suchte sich eine Person für regelmäßige Schäferstündchen ohne Verpflichtungen, verdarb sich durch ein bestimmtes Verhalten jedoch alles.

Für Jana Hocking (38) waren gelegentliche Sex-Treffen mit einem Mann sehr angenehm, bis Gefühle aufkamen. © Bildmontage: Instagramm Screenshot Jana Hocking

Die Australierin erzählt von einem gut aussehenden Typen, den sie kürzlich für ein "Friends with Benefits"-Verhältnis (FwB) gewann.

Es gab keine Dates, keinen Gedanken- und Gefühlsaustausch, nur intime Erlebnisse und Gewälze zwischen den Bettlaken. Der Gelegenheitssex fühlte sich prima an. Nicht das erste Mal, dass sich die Kolumnistin in so einem Beziehungsmodell ausprobierte.

Während des Lockdowns hatte sie eine ungezwungene Affäre mit einem Bekannten, ehe sie einen ihrer Meinung nach fatalen Fehler beging.

"Wenn Du eine erfolgreiche FwB aufbauen willst, darfst Du nie eine Bindung eingehen. [...] Nichts ist so hinderlich wie sich zu verlieben", resümiert die Mittdreißigerin.

Der Kerl, mit dem sie schlief, schlug ihr vor, eine Lasagne für beide zu kochen, Hocking willigte ein.