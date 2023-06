Gewagte Beichte: Frau lässt sich von ihrem todkranken Mann scheiden, weil er "nervt"

New York - Herzlos! Weil sie meinte, dass sich alles nur noch um ihn drehte, reichte eine Frau aus den USA die Scheidung von ihrem todkranken Mann ein. Er habe sich eben zu sehr in "Selbstmitleid gesuhlt", sagt sie über ihn.

Yana weiß, wovon sie spricht - sie hat sich Gedanken gemacht. Ihr Ex-Mann gehörte eben zu jenen "Menschen, die sich im Selbstmitleid suhlen", sagt sie über den Verstorbenen. Das habe "genervt", deutet Yana an.

"Ich habe bei der Krebserkrankung meines Ex-Mannes auf das Beste gehofft", doch nach fünf Jahren habe sie die Hoffnung verloren, erzählt Yana weiter. "Die Dynamik in unsere Beziehung veränderte sich", stellt sie fest und weist mit dem Finger auf ihren Ex-Mann: "Sein Hauptaugenmerk lag mehr und mehr auf ihm selbst."

Mit 22 heiratete Yana ihren Traumprinzen - er war ein wenig älter, 37 war er damals. Noch heute schwelgt Yana gerne in Erinnerungen, erzählt, wie verliebt sie damals gewesen seien. Eine Familie wollten sie gründen, gemeinsam alt werden.

Das offenbarte Yana Fry (40) nun der Zeitung " New York Post ".

Hätte sie sich nicht von ihrem todkranken Mann getrennt, wäre sie "wahrscheinlich auch gestorben", behauptet Yana heute. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Im fünften Ehejahr habe sie schließlich den Entschluss gefasst, der "toxischen" Beziehung, wie sie heute sagt, zu entkommen. Sie verließ ihren todkranken Mann, reichte die Scheidung ein und zog aus. "Ich kann nicht sagen, dass er sehr verständnisvoll war", sagt sie über die Wochen nach der Trennung.

Dramatisch fügt sie an: "Wahrscheinlich wäre auch ich gestorben, wenn ich mich nicht selbst gerettet hätte."

Dabei habe sie in der schwierigen Trennungszeit doch so gelitten, behauptet Yana. Menschen haben ihr "schreckliche" Nachrichten geschickt, die Familie ihres Ex-Mannes habe sie verstoßen. Damit habe sie nie und nimmer gerechnet, betont sie. "Die Reaktion der Gesellschaft hätte ich so nicht erwartet."

Yanas mutige Beichte wurde überwiegend negativ aufgenommen. Viele werfen der Motivationsrednerin und überzeugten Buddhistin Scheinheiligkeit und Herzlosigkeit vor.