Alles geht schief: Paar will Lotterie betrügen und wird zur Lachnummer

Florida (USA) - Ein Paar aus dem US-Bundesstaat Florida wollte den Coup seines Lebens landen und groß im Lotto abräumen. Leider stellte es sich dümmer an, als die Polizei es erlaubte.

Kira Enders (36) fehlte das Bastel-Talent. Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte ihr gefälschter Lottoschein vielleicht besser ausgesehen. © Escamba County Jail

Kira Enders und ihr Freund Dakota Jones hatten keinen Plan. Anders ist ihr stümperhafter Versuch, die Florida Lottery zu betrügen, nicht zu bezeichnen.

Wie CBS News berichtete, wollte das Pärchen aus einem 50-US-Dollar-Rubbellos einen Millionengewinn machen. Die Idee war gar nicht so schlecht, die Ausführung allerdings mangelhaft.

Enders, 36 Jahre alt, nahm sich zwei zerrissene Scheine aus der Spielreihe "500 Times The Cash" und klebte sie so zusammen, dass die Lottoannahmestelle glauben sollte, sie habe das große Los gezogen. Laut der Polizei von Escambia County sei der Schein aber so offensichtlich schlecht gefälscht gewesen, dass der Betrug sofort aufflog.

Ein Angestellter des Lottobüros habe die 36-Jährige auf die Fälschung hingewiesen, doch die habe sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen wollen. Zum Schluss gab Enders sogar eine eidesstattliche Erklärung ab, dass ihr Los echt sei.