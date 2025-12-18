Baden-Württemberger setzt Kreuzchen goldrichtig und räumt Million ab

Stuttgart - Ein Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis hat im Spiel 77 mehr als eine Million Euro gewonnen und ist damit neuer Lotto -Millionär.

Im Spiel 77 räumte der Tipper ab. (Symbolfoto) © Schlag und Roy GmbH/WestLotto/obs

Der Spieler knackte am Mittwoch den Jackpot der Zusatzlotterie als bundesweit einziger Treffer in der Gewinnklasse 1, wie es in einer Mitteilung hieß.

Es ist bereits der vierte Millionengewinn im Spiel 77 in diesem Jahr im Südwesten.

Seine siebenstellige Gewinnzahl 0512464 auf einem LOTTO-6aus49-Schein stimmte exakt mit der gezogenen Zahl überein.