Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro seit Jahren nicht abgeholt: So lange hat der Tipper noch Zeit

Wiesbaden/Bergstraße - Ein Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro ist im südhessischen Kreis Bergstraße seit fast drei Jahren nicht abgeholt worden: Noch in diesem Jahr läuft die Frist für den Tipper oder die Tipperin ab!

Es geht um einen Lottogewinn von über 300.000 Euro: Ein Eurojackpot-Schein ist nach mehreren Jahren immer noch nicht abgeholt. (Archivfoto) © Shireen Broszies/dpa

Am 10. März 2023 sei mit einem anonym gekauften Schein die zweithöchste Gewinnklasse des Eurojackpots geknackt worden, teilte Lotto Hessen am Dienstag mit.

"Auch drei Jahre später fehlt uns in diesem Fall bislang jede Spur, was bei einer solch hohen Gewinnsumme sehr ungewöhnlich ist", so Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von LOTTO Hessen.

Der Schein mit den Gewinnzahlen 6, 17, 22, 39 und 46 sowie einer der beiden damals ausgelosten Eurozahlen, der 12, sei in Viernheim gekauft worden.

Noch bis zum 31. Dezember könne der Tipper oder die Tipperin den Gewinn mit dem Lottoschein einfordern.