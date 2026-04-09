Berliner Glückspilz gewinnt 4,2 Millionen Euro im Lotto

Berlin - In der Hauptstadt hat eine bislang unbekannte Person bei Lotto 6aus49 den Millionenjackpot geknackt.

Auf dem Tippschein sind alle sechs Zahlen richtig angekreuzt worden. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Wie die Deutsche Klassenlotterie Berlin mitteilte, habe der Spieler oder die Spielerin bei der Ziehung am Mittwoch alle sechs Gewinnzahlen richtig getippt.

Der Gewinn beläuft sich auf 4.224.187,80 Euro.

Der glückliche Tipp wurde in Berlin-Mitte abgegeben. Bislang hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin jedoch noch nicht bei der Lottozentrale gemeldet.