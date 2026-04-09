Berliner Glückspilz gewinnt 4,2 Millionen Euro im Lotto
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Von Anne Lathan
Berlin - In der Hauptstadt hat eine bislang unbekannte Person bei Lotto 6aus49 den Millionenjackpot geknackt.
Wie die Deutsche Klassenlotterie Berlin mitteilte, habe der Spieler oder die Spielerin bei der Ziehung am Mittwoch alle sechs Gewinnzahlen richtig getippt.
Der Gewinn beläuft sich auf 4.224.187,80 Euro.
Der glückliche Tipp wurde in Berlin-Mitte abgegeben. Bislang hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin jedoch noch nicht bei der Lottozentrale gemeldet.
Aber es eilt auch nicht wirklich, denn laut den gesetzlichen Fristen bleibt dafür noch Zeit bis Ende 2029 – erst danach verfällt der Gewinn.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa