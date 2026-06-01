Nächster Lotto-Millionär in Hessen! Aber noch fehlt die Spielquittung

Wiesbaden/Waldeck-Frankenberg - Ein Lottotipper oder eine Tipperin aus dem nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg kann sich über einen Millionengewinn freuen.

Noch hat die Gewinnerin oder der Gewinner die Spielquittung nicht vorgelegt. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Bei der Samstagsziehung der Lottozahlen "6aus49" hat die bislang noch unbekannte Person mit sechs Richtigen etwa 1,4 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Hessen mitteilte.

Da der Gewinner anonym und ohne Kundenkarte gespielt hatte, ist nun die Spielquittung entscheidend.

"Sie ist seit Samstagabend ein millionenschweres Stück Papier. Daher freuen wir uns, wenn sich der oder die Glückliche bald bei uns in Wiesbaden meldet", sagte der Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, Martin Blach.