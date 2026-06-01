Nächster Lotto-Millionär in Hessen! Aber noch fehlt die Spielquittung
Von Ina Welter
Wiesbaden/Waldeck-Frankenberg - Ein Lottotipper oder eine Tipperin aus dem nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg kann sich über einen Millionengewinn freuen.
Bei der Samstagsziehung der Lottozahlen "6aus49" hat die bislang noch unbekannte Person mit sechs Richtigen etwa 1,4 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Hessen mitteilte.
Da der Gewinner anonym und ohne Kundenkarte gespielt hatte, ist nun die Spielquittung entscheidend.
"Sie ist seit Samstagabend ein millionenschweres Stück Papier. Daher freuen wir uns, wenn sich der oder die Glückliche bald bei uns in Wiesbaden meldet", sagte der Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, Martin Blach.
Superzahl fehlt: 50-Millionen-Euro-Jackpot wird erneut ausgespielt.
Für den Lottojackpot im Volumen von aktuell rund 50 Millionen Euro fehlte die richtige Superzahl – auch sonst hatte niemand in Deutschland den richtigen Tipp.
Der Jackpot wird daher am kommenden Mittwoch erneut ausgespielt.
Der Millionengewinn ist Angaben der Lotteriegesellschaft bereits der vierte in diesem Jahr in Hessen. Zuletzt hatte ein Tipper aus dem Rhein-Main-Gebiet im Mai knapp 2,4 Millionen Euro gewonnen.
Titelfoto: Inga Kjer/dpa