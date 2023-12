El Gordo: Haben deutsche Touristen bei der spanischen Mega-Lotterie abgesahnt?

Gewinner des ersten Preises der außerordentlichen Weihnachtslotterie 2023 mit der Nummer 88088 feiern ihr Glück in dem Lokal, in dem sie ihre Lose gekauft haben. © Jesús Hellín/Europa Press/dpa

Aber das Warten hat sich gelohnt, zumindest für diejenigen, die ein Los mit der Nummer 88008 gekauft hatten. Sie sind zu Weihnachten nämlich vier Millionen Euro reicher - abzüglich Steuern.

Die meisten der insgesamt 185 Lose mit der Nummer des Hauptgewinns wurden in der Region Valencia am Mittelmeer verkauft, vor allem in dem kleinen Ort Vilamarxant mit nur knapp 10.000 Einwohnern.

Aber wie die "Mallorca Zeitung" schreibt, wurde auch auf Mallorca mehrere der Gewinnlose eingelöst. Vier der Zehntellose (400.000 Euro) an der berühmte Playa de Palma, am Ballermann. Dort wimmelt es nur so von deutschen Touristen - hat einer von denen die Kohle abgeräumt? Bislang unklar.

Unglaubliche 2,6 Milliarden Euro gab es dieses Jahr insgesamt zu gewinnen. Die meisten Spanier kaufen sich ein Zehntellos für 20 Euro, damit können 400.000 Euro gewonnen werden.