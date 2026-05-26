Eurojackpot geknackt! Dahin wandern die 120 Millionen Euro

Helsinki (Finnland) - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Tschechien! Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft haben die richtigen Zahlen getippt, wie Westlotto am Dienstagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Dennoch darf sich in Deutschland gefreut werden: In mehreren Bundesländern gab es Gewinne.

Ein glücklicher Gewinner aus Tschechien knackte den Eurojackpot und darf sich über 120 Millionen Euro freuen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Mit den Gewinnzahlen 5, 11, 23, 33, 42 und den Eurozahlen 10 und 12 lag nach 13 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder jemand richtig.

In der zweiten Gewinnklasse gab es mehrere Gewinner: Vier Millionen Euro gehen jeweils einmal nach Nordrhein-Westfalen, zweimal nach Sachsen, einmal nach Thüringen sowie nach Norwegen.

Noch unklar ist, ob es sich um Einzelspieler oder entsprechende Tippgemeinschaften handelt.

Bislang gab in diesem Jahr acht geknackte Eurojackpots mit neun Gewinnern. Zuletzt gingen Anfang April jeweils 5 Millionen Euro nach Finnland und in die Slowakei. Der letzte deutsche Gewinner kam am 31. März aus Nordrhein-Westfalen. Er oder sie bekam 70,7 Millionen aufs Konto überwiesen.

Den deutschen Lottogewinn-Rekord holte sich im November 2022 ein Berliner. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein. Damit wurde der Rekord erstmals eingestellt.

Im Mai 2025 kam der Gewinner aus Baden-Württemberg, im September 2025 erneut aus der Bundeshauptstadt. Die weiteren Eurojackpot-Gewinne gingen nach Dänemark (Juni 2022 und Juni 2025) sowie nach Norwegen (Januar 2024).