23.05.2026 11:50 Geldregen zu Pfingsten: Zwei Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen nach Hessen

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Ein Leben hat sich für immer verändert: Aus dem Eurojackpot gehen 2,35 Millionen Euro nach Hessen.

Von Sandra Trauner Wiesbaden - Ein Leben hat sich für immer verändert: Aus dem Eurojackpot gehen 2,35 Millionen Euro nach Hessen. Der Eurojackpot wurde zwar nicht geknackt, in Hessen darf sich aber ein Tipper oder eine Tipperin dennoch freuen. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa Bei der Ziehung am Freitag im finnischen Helsinki gewann ein derzeit noch anonymer Tipper oder eine Tipperin stolze 2.351.253,50 Millionen Euro, wie Lotto Hessen entsprechend mitteilte. Von den Gewinnzahlen – 5, 34, 35, 42 und 46 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 5 – fehlte dem Hessen oder der Hessin lediglich noch die zweite Superzahl: statt der 5 tippte er oder sie die 7. Die Zahlen wurden ohne Kundenkarte anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet getippt. Der Einsatz betrug 10 Euro. Lotto Hessen hofft, dass der Glückspilz sich meldet.

Titelfoto: Shireen Broszies/dpa