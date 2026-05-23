Geldregen zu Pfingsten: Zwei Millionen Euro aus dem Eurojackpot gehen nach Hessen
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Von Sandra Trauner
Wiesbaden - Ein Leben hat sich für immer verändert: Aus dem Eurojackpot gehen 2,35 Millionen Euro nach Hessen.
Bei der Ziehung am Freitag im finnischen Helsinki gewann ein derzeit noch anonymer Tipper oder eine Tipperin stolze 2.351.253,50 Millionen Euro, wie Lotto Hessen entsprechend mitteilte.
Von den Gewinnzahlen – 5, 34, 35, 42 und 46 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 5 – fehlte dem Hessen oder der Hessin lediglich noch die zweite Superzahl: statt der 5 tippte er oder sie die 7.
Die Zahlen wurden ohne Kundenkarte anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet getippt. Der Einsatz betrug 10 Euro. Lotto Hessen hofft, dass der Glückspilz sich meldet.
Titelfoto: Shireen Broszies/dpa