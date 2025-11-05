Eurojackpot: Millionengewinn geht nach Bayern

München - Ein Eurojackpot-Teilnehmer aus Bayern darf sich über eine stolze Summe Geld freuen.

Ein Spieler aus Bayern hatte beim Eurojackpot Glück. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer richtigen Eurozahl räumte der Glückspilz in der zweiten Gewinnklasse ab - und ist nun um exakt 1.558.456,80 Euro reicher. Das teilte Lotto Bayern nach der Ziehung am Dienstag mit.

Die gezogenen Gewinnzahlen lauteten den Angaben nach 3, 21, 22, 33 und 39. Zusätzlich wurde die Eurozahl 1 richtig getippt. Nur die Eurozahl 9 hätte noch zum Gewinn in der ersten Gewinnklasse gefehlt. Der Auftrag sei über einen gewerblichen Spielvermittler abgegeben worden.

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine europaweit gespielte Lotterie, die in Deutschland und 18 weiteren Ländern gespielt wird.