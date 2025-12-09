Eurojackpot Zahlen heute Dienstag, 9.12.2025: Aktuelle Gewinnzahlen vom Eurolotto

Jeden Dienstag und Freitag werden um 20 Uhr in Helsinki die aktuellen Eurojackpot Zahlen gezogen. Erfahre hier alle aktuellen Gewinnzahlen der letzten Ziehung.

Beim Eurojackpot spielt man insgesamt mit sieben Zahlen, nämlich 5 aus 50 und 2 aus 10. Die angekreuzten Zahlen der ersten Zahlenreihe bestimmen die Gewinnzahlen, die aus der zweiten Zahlenreihe entscheiden über die Gewinnklasse. Insgesamt gibt es 11 Gewinnklassen, deren Gewinn-Quoten über die Höhe des Gewinns beim Eurojackpot entscheiden.

Hast Du die richtigen Zahlen gewählt? Bei TAG24 halten wir Dich immer über aktuelle Gewinnzahlen im Eurojackpot auf dem Laufenden.

Wichtiger Hinweis:



Glücksspiel kann süchtig machen.

Hilfe für Spielsüchtige findet man bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und unter www.spielen-mit-verantwortung.de. Hier erreicht man unter der Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 kostenlos und anonym zwischen Montag und Donnerstag 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags zwischen 10 und 18 Uhr einen Berater.