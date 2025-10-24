69-Millionen-Eurojackpot geknackt: Ehepaar spielte jahrelang mit den gleichen Zahlen

Die Gewinner von 69 Millionen Euro haben sich nach einer Woche bei Lotto Hessen in Wiesbaden gemeldet. Die Lotto-Zentrale nannte weitere Einzelheiten.

Von Philipp Rahn

Wiesbaden - Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet hat den mit rund 69 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt.

Das Gewinner-Ehepaar hat jahrelang mit den gleichen Zahlen gespielt, dann schlug das Glück zu. (Symbolbild)
© Thomas Banneyer/dpa

Rund eine Woche nach der Ziehung meldete sich das Paar mittleren Alters in der Lotto-Hessen-Zentrale in Wiesbaden, teilte das Unternehmen mit.

"Wir spielen schon seit Jahren die gleichen Zahlen, immer freitags beim Eurojackpot", sagte der Ehemann laut der Mitteilung. Bei der Ziehung am 17. Oktober sei ihm direkt klar gewesen: "Wir haben sie!"

So richtig habe das Ehepaar an den Millionengewinn jedoch zunächst nicht geglaubt. Der Jackpot war mit exakt 69.169.588,10 Euro gefüllt.

Der Freitagskrimi im Fernsehen sei dann erst einmal ausgefallen: "Wir hatten den Krimi ja sozusagen daheim", sagte die Ehefrau laut Mitteilung.

Sie müssten sich nun zunächst genau überlegen, ob sie weiteren Familienmitgliedern von ihrem Lotterieglück erzählen.

Der Traum von den eigenen vier Wänden

Ein Teil des Geldsegens soll für ein eigenes Haus ausgegeben werden. (Symbolbild)
© Daniel Reinhardt/dpa

"Es ist zunächst gar nicht mal so einfach, Ruhe zu bewahren und nicht jedem gleich von seinem großen Glück zu erzählen", sagt Sabine Tonscheidt, Sprecherin von Lotto Hessen.

Die Disziplin zahle sich aber langfristig aus, auch wenn man sich den ein oder anderen Traum erfülle.

Das Ehepaar hat da auch schon etwas im Blick, wie Lotto Hessen weiter mitteilte: "Vielleicht erfüllen wir uns den Traum von den eigenen vier Wänden jetzt ein paar Jährchen früher, vielleicht sogar an einem anderen Ort", sagte die Ehefrau.

Der jetzige Gewinn ist bereits der dritte große Gewinn in Hessen in diesem Jahr.

Ende März hatte ein Vater aus dem Rhein-Main-Gebiet 15,3 Millionen Euro gewonnen, die Quittung aber erst ein halbes Jahr später in einer Jacke gefunden.

Bereits im Februar waren rund 87,9 Millionen Euro an eine Tippgemeinschaft nach Nordhessen gegangen.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

