69-Millionen-Eurojackpot geknackt: Ehepaar spielte jahrelang mit den gleichen Zahlen

Wiesbaden - Ein Ehepaar aus dem Rhein-Main-Gebiet hat den mit rund 69 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt .

Das Gewinner-Ehepaar hat jahrelang mit den gleichen Zahlen gespielt, dann schlug das Glück zu. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Rund eine Woche nach der Ziehung meldete sich das Paar mittleren Alters in der Lotto-Hessen-Zentrale in Wiesbaden, teilte das Unternehmen mit.

"Wir spielen schon seit Jahren die gleichen Zahlen, immer freitags beim Eurojackpot", sagte der Ehemann laut der Mitteilung. Bei der Ziehung am 17. Oktober sei ihm direkt klar gewesen: "Wir haben sie!"

So richtig habe das Ehepaar an den Millionengewinn jedoch zunächst nicht geglaubt. Der Jackpot war mit exakt 69.169.588,10 Euro gefüllt.

Der Freitagskrimi im Fernsehen sei dann erst einmal ausgefallen: "Wir hatten den Krimi ja sozusagen daheim", sagte die Ehefrau laut Mitteilung.

Sie müssten sich nun zunächst genau überlegen, ob sie weiteren Familienmitgliedern von ihrem Lotterieglück erzählen.