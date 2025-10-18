Eurojackpot mit knapp 70 Millionen Euro geht nach Hessen, aber noch fehlt die Quittung

Wiesbaden - Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Hessen hat den mit knapp 70 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt!

Der Tipp mit einem Einsatz von 10,50 Euro wurde anonym im Rhein-Main-Gebiet abgegeben. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Der Tipp mit einem Einsatz von 10,50 Euro wurde anonym in einer Verkaufsstelle im Rhein-Main-Gebiet abgegeben, wie Lotto Hessen mitteilte.

Die Gewinnzahlen 18, 21, 34, 35 und 46 sowie zwei Eurozahlen 2 und 3 wurden europaweit nur einmal getippt. Der Jackpot war mit exakt 69.169.588,10 Euro gefüllt.

Nun muss sich der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin mit der Original-Spielquittung melden, um die Summe zu erhalten.

Lotto Hessen gratulierte und riet, trotz aller Freude den Gewinn am besten geheim zu halten.

Ende März hatte ein Vater aus dem Rhein-Main-Gebiet 15,3 Millionen Euro gewonnen, die Quittung aber erst ein halbes Jahr später in einer Jacke gefunden.