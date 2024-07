Glückspilz im Eurojackpot: Magdeburger ist reich!

Ein Lotto-Spieler aus Magdeburg sahnte beim Eurojackpot über 600.000 Euro ab. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Bei der Ziehung am heutigen Freitagabend gewann der Glückspilz insgesamt 605.188,30 Euro. Das Los mit 14 Tipps war in einer Lotto-Verkaufsstelle in Magdeburg gekauft worden für ursprünglich 37,35 Euro.

Wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte, hatte der Spieler alle fünf aus 50 Gewinnzahlen richtig und eine von zwei aus 12 Eurozahlen. Die Wahrscheinlichkeit für so einen Mega-Gewinn liegt bei 1 zu 7 Millionen!

Dieser Clou gelang europaweit insgesamt fünf Personen, unter anderem Spieler aus den Niederlanden und Finnland. Sie alle erspielten die gleiche Summe.

Weitere Sieger können am morgigen Samstag bei den Sonderziehungen hinzukommen, hieß es.