04.08.2023 Rekord-Gewinn in Hamburg! Mega-Summe beim Eurojackpot abgeräumt

Ein Spieler aus Hamburg hat am Freitag beim Eurojackpot 117 Millionen Euro abgeräumt - Rekord. So viel Geld ging noch nie in die Hansestadt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Besser kann man nicht ins Wochenende starten: Ein Spieler aus Hamburg hat am Freitag mehr als 117 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen! Ein Spieler aus Hamburg hat am Freitag beim Eurojackpot 117 Millionen Euro abgeräumt - Rekord. So viel Geld ging noch nie in die Hansestadt. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa Dank der richtigen Gewinnzahlen 3, 17, 19, 32 und 38 sowie der beiden Eurozahlen 6 und 7 gehen exakt 117.242.385,80 Euro in die Hansestadt - Rekord! Es ist der bisher höchste erzielte Lotteriegewinn in Hamburg. Erst am 23. Juni hatte ein Tipper aus Schleswig-Holstein den maximalen Jackpot von 120 Millionen Euro abgeräumt - das gab es insgesamt erst dreimal überhaupt. Der 117-Millionen-Euro-Gewinn liegt damit auf dem vierten Platz der Bestenliste der höchsten Lotteriegewinne. Einen dreistelligen Millionengewinn hatte es bis dato insgesamt erst fünfmal gegeben. Was sich der glückliche Tipper wohl als Erstes kauft?

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa