Frau denkt, sie hat 1000 Dollar im Lotto gewonnen: Als sie den Gewinn einlöst, trifft sie der Schlag

Die Spielerin wandte sich an die Lotto-Gesellschaft in dem festen Glauben, lediglich 1000 Australische Dollar (rund 600 Euro) gewonnen zu haben.

Zwar musste sie sich den Hauptpreis mit fünf anderen Spielern teilen, doch über ihren Gewinn von 1.012,896,39 Dollar - fast 620.000 Euro - ist sie mehr als glücklich, wie sie der Lottogesellschaft "The Lott" verriet.

"Ich stehe einfach unter Schock", freut sich die Gewinnerin. "Ich kann es nicht glauben. Es war schon immer ein Traum, zu gewinnen. Das wird mein Leben komplett verändern."

Lotto spiele sie eigentlich nicht regelmäßig. Den Schein für die Samstags-Ziehung habe sie aus einer Laune heraus gekauft, verriet die überrumpelte Lotto-Millionärin.

Ihre Pläne mit dem Gewinn? "Meine oberste Priorität ist es, das Haus abzubezahlen und dann weiterzumachen - was auch immer der Finanzberater mir sagt. Ich möchte einen Notgroschen für die Zukunft", erklärte der Glückspilz bestimmt.

Das waren die Glückszahlen der Ziehung vom Australien-Lotto am Samstag: 31, 30, 23, 29, 17 und 25. Zusatzzahlen waren 6 und 14.

Unverhoffte Gewinne sind am schönsten, doch es geht auch anders: So wurde zwei Gaunern aus England der Jackpot verweigert, weil sie das Glückslos nachweislich mit einer gestohlenen Kreditkarte kauften. Die umgerechnet 4,5 Millionen gingen an die Lotto-Gesellschaft zurück.