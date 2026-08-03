Hessens neuer Lotto-Millionär: "Hat mich aus den Socken gehauen"

Darmstadt - Seit mehr als zehn Jahren spielt er Lotto : Ein Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg freut sich über etwa 2,8 Millionen Euro Lottogewinn .

Für den Jackpot fehlte dem Mann aus Südhessen die Superzahl, das stört ihn aber wenig. (Symbolbild) © Shireen Broszies/dpa

"Als ich meine Zahlen und die Summe sah, hat's mich aus den Socken gehauen", sagte der Lottospieler laut Mitteilung von Lotto Hessen.

Demnach hatte er seinen Gewinn erst Tage nach der Verkündigung der richtigen Zahlen am 25. Juli bemerkt.

So richtig könne er es weiterhin nicht fassen, sagte der Lottogewinner. Nur die Superzahl trennte ihn laut Mitteilung vom Rekordjackpot. "Die 50 Millionen Euro wollte ich gar nicht haben, da hätte ich ja tagelang nicht geschlafen."