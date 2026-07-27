Neuer Lotto-Millionär in Hessen: Rekord-Jackpot aber wieder nicht geknackt
Von Piera Tomasella
Wiesbaden/Darmstadt - Mit sechs Richtigen knapp vorbei am Jackpot: Mehr als 2,8 Millionen Euro hat ein noch unbekannter Tipper in Südhessen bei der Samstagsziehung der Lotterie "6aus49" gewonnen.
Gespielt wurde der Lottoschein im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie Lotto Hessen Wiesbaden mitteilte.
Weil der Gewinner oder die Gewinnerin ohne Kundenkarte und damit anonym gespielt hat, muss er oder sie jetzt die Spielquittung vorlegen, um die Millionen zu kassieren.
Um den 50-Millionen-Jackpot zu gewinnen, fehlte dem oder der Unbekannten demnach nur die Superzahl 3. Der Rekordgewinn bleibt also weiter stehen. Schon seit Ende März habe niemand mehr die richtigen sechs Zahlen plus Superzahl getippt.
Das sei die längste Jackpot-Serie in der Geschichte dieser Lotterie, hieß es von Lotto Hessen. Die 50 Millionen warten nun schon seit 18 Ziehungen auf den richtigen Glückspilz.
Auch der nächste Jackpot startet mit 50 Millionen Euro
Sollte der "6aus49"-Jackpot bei der nächsten Ziehung geknackt werden, würden sofort wieder 50 Millionen Euro für den nächsten Gewinner der folgenden Ziehung bereitliegen. Denn die Gewinnsumme im ersten Rang lag zuletzt bei über 101,3 Millionen Euro.
Gesetzlich ist aber eine Obergrenze von 50 Millionen Euro festgelegt, sodass die übrige Summe direkt in den nächsten Jackpot überschwappen würde.
Das Lotto-Fieber hält also an. Dass der aktuelle Boom für neue Glücksspielsüchtige sorgen könnte, ist allerdings wohl eher nicht zu befürchten.
"Jedes Glücksspiel hat ein Risiko", sagte etwa Verena Küpperbusch, Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht Nordrhein-Westfalen in Bielefeld.
Beim klassischen Lotto sei es aber vergleichsweise gering: Anders als etwa Sportwetten läuft es nicht live und rund um die Uhr in hohem Tempo ab.
Titelfoto: Inga Kjer/dpa