Neuer Lotto-Millionär in Hessen: Rekord-Jackpot aber wieder nicht geknackt

Wiesbaden/Darmstadt - Mit sechs Richtigen knapp vorbei am Jackpot: Mehr als 2,8 Millionen Euro hat ein noch unbekannter Tipper in Südhessen bei der Samstagsziehung der Lotterie "6aus49" gewonnen.

Zum Jackpot fehlte der Gewinnerin oder dem Gewinner die Superzahl 3. © Inga Kjer/dpa

Gespielt wurde der Lottoschein im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie Lotto Hessen Wiesbaden mitteilte.

Weil der Gewinner oder die Gewinnerin ohne Kundenkarte und damit anonym gespielt hat, muss er oder sie jetzt die Spielquittung vorlegen, um die Millionen zu kassieren.

Um den 50-Millionen-Jackpot zu gewinnen, fehlte dem oder der Unbekannten demnach nur die Superzahl 3. Der Rekordgewinn bleibt also weiter stehen. Schon seit Ende März habe niemand mehr die richtigen sechs Zahlen plus Superzahl getippt.

Das sei die längste Jackpot-Serie in der Geschichte dieser Lotterie, hieß es von Lotto Hessen. Die 50 Millionen warten nun schon seit 18 Ziehungen auf den richtigen Glückspilz.