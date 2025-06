Jackpot geknackt: Lotto-Millionen gehen an Glückspilz im Ländle

Stuttgart - Ein Glückspilz aus dem Landkreis Tuttlingen im Süden Baden-Württembergs kann die Korken knallen lassen: Der oder die Tipperin hat am Samstag bei der Lotto 6aus49-Ziehung den Jackpot geknackt und 7,6 Millionen Euro gewonnen.

Der Glückspilz muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen, um das Geld zu bekommen.

Der oder die Gewinnerin ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Tuttlingen abgegeben.

Das teilte die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit. Der Mensch habe als einziger in ganz Deutschland sechs Richtige und die passende Superzahl angekreuzt.

Nach Anhaben von Lotto Baden-Württemberg handelt es sich um den achten Millionengewinn in einer Lotterie der Gesellschaft. Zugleich sei es der höchste, der in diesem Jahr in der 6aus49-Lotterie erzielt worden sei.