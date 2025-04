Rentner lässt Lottoschein wochenlang liegen – dann der Wahnsinn in der Annahmestelle!

Fast 1,3 Millionen Euro hat ein bayerischer Lottospieler in der "6 aus 49"-Ziehung gewonnen. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Erst knapp vier Wochen nach der Ziehung vom 22. März erfuhr der Mann: Er ist Lotto-Millionär!

Dabei hatte der Mann von seinem Glück zunächst keine Ahnung. Wie Lotto Bayern mitteilte, kontrolliert der Rentner seine Quittungen nicht selbst. Erst knapp vier Wochen nach der Ziehung ließ er dann seinen Spielschein auslesen.

Die Aussage der Mitarbeiterin: "Sie haben mindestens 2.500 Euro gewonnen."

Der Mann freute sich, aber blieb entspannt: "Ich habe mich gefreut, mir aber nichts weiter dabei gedacht", sagte er der Mitteilung zufolge.

Erst als er am Donnerstag in der Lotto-Zentrale in München auftauchte, kam die ganze Wahrheit ans Licht: 1,29 Millionen Euro! "Erst hier habe ich erfahren, dass ich über eine Million Euro gewonnen habe."