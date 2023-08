Lotto-Glückspilz gesucht: Unbekannter gewinnt zwei Millionen Euro

Stuttgart - Ein Spieler oder eine Spielerin in Stuttgart hat im Lotto mehr als zwei Millionen Euro gewonnen.

Der glückliche Gewinner muss sich noch bei einer Lotto-Annahmestelle melden. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

"Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Stuttgart abgegeben", teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit.

Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse sich nun mit der gültigen Spielquittung im Lotto 6aus49 an einer Annahmestelle in Baden-Württemberg melden.

Die Gewinnzahlen waren die 7, 12, 36, 37, 39 und 42. Lediglich die Superzahl 2 wurde verfehlt.

Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei etwa eins zu 15,5 Millionen gelegen. Der Jackpot hingegen wurde nicht geknackt.