Lotto-Spieler aus Erfurt räumt fetten Batzen Geld ab

Der bzw. die Spielerin hatte fünf Richtige plus die Eurozahl.

Laut Angaben der Thüringer Staatslotterie sei der Spielschein in einer Annahmestelle in Erfurt abgegeben worden.

Der Glückspilz hat beim Eurojackpot fast 400.000 gewonnen. Konkret darf sich der oder die Spielerin über einen Gewinn in Höhe von 394.405 Euro freuen.

Es ist bereits der zehnte Großgewinn in diesem Jahr in der Thüringer Staatslotterie und der vierte Gewinn, der in der europäischen Lotterie Eurojackpot vermeldet werden kann, hieß es.