Lotto-Jackpot geknackt: Millionengewinn geht nach Baden-Württemberg
Von Patrick Friedrich Brandl
Stuttgart - Ein bisher unbekannter Lotto-Spieler oder eine -Spielerin aus Baden-Württemberg hat den Jackpot geknackt und fast 3,2 Millionen Euro gewonnen.
Da der Treffer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bundesweit der Einzige in einer bestimmten Gewinnklasse war, handelt es sich nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg um den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie im Spiel 77.
Der Gewinner oder die Gewinnerin gab das anteilige Jahreslos der Glücks-Spirale demnach am Samstag im östlichen Teil des Schwarzwald-Baar-Kreises ab.
Dies sei bereits der dritte Millionengewinn in dem Landkreis innerhalb der vergangenen drei Monate. Laut Lotto lagen die Chancen für den steuerfreien Hauptgewinn bei 1 zu 10 Millionen.
