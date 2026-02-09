Lotto-Jackpot geknackt: Millionengewinn geht nach Baden-Württemberg

Stuttgart - Ein bisher unbekannter Lotto -Spieler oder eine -Spielerin aus Baden-Württemberg hat den Jackpot geknackt und fast 3,2 Millionen Euro gewonnen.

Der Hauptgewinn geht an einen Glückspilz im Ländle. (Symbolfoto) © Shireen Broszies/dpa

Da der Treffer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis bundesweit der Einzige in einer bestimmten Gewinnklasse war, handelt es sich nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg um den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie im Spiel 77.

Der Gewinner oder die Gewinnerin gab das anteilige Jahreslos der Glücks-Spirale demnach am Samstag im östlichen Teil des Schwarzwald-Baar-Kreises ab.