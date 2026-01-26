Schnapszahl: Lottospieler aus Sachsen räumt hohen Gewinn ab

Sachsen - Für einen Glücksspieler aus dem Landkreis Meißen hat sich der Januar so richtig gelohnt: Er konnte eine hohe Gewinnsumme abräumen.

Mit seinem Tipp traf ein Lotto-Teilnehmer aus dem Landkreis Meißen beim Spiel 77 sechs Richtige. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Wie Sachsenlotto mitteilte, lag der Teilnehmer in der Samstagsziehung vom Spiel 77 mit sechs Endziffern richtig und darf sich deshalb über 77.777 Euro aus der Gewinnklasse 2 freuen.

"Der Spielschein wurde bereits am letzten Montag vor der Ziehung in einer Sachsenlotto-Annahmestelle abgegeben. Gespielt wurde ein Tippfeld für Lotto 6aus49 mit Teilnahme an beiden Zusatzlotterien - Spiel 77 und Super 6 - und das gleich für die Mittwochs- und Samstagsziehung", erklärte Sprecherin Kerstin Waschke (59).

Die Zahlen zum Erfolg seien die "6, 0, 1, 6, 1, 8, 8" gewesen. Der Gewinner habe die "3, 0, 1, 6, 1, 8, 8" getippt.

"Da der Spielschein ohne die kostenlose Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt wurde, ist der Gewinner für die Lotto-Gesellschaft anonym", so Waschke weiter.