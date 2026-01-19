Lotto-Spielerin vom Bodensee sahnt fast zwei Millionen ab
Von Kathrin Löffler
Konstanz - Jubel am Bodensee: Eine Frau aus dem Kreis Konstanz hat beim Lotto-Spielen mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen.
Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, hatte die Glückliche bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag sechs richtige Zahlen angekreuzt.
Hätte sie auch noch die korrekte Superzahl 1 gehabt, hätte sie den noch größeren Jackpot geknackt.
Die Spielteilnehmerin ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt.
Es handelt sich um den zweiten Millionengewinn in Baden-Württemberg im Jahr 2026, wie eine Sprecherin sagte. Im vergangenen Jahr konnten sich insgesamt 44 Glücksspieler über einen Millionengewinn freuen.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa