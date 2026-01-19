Lotto-Spielerin vom Bodensee sahnt fast zwei Millionen ab

Ein Batzen Geld für eine Tipperin aus dem Südwesten: Sie hat eine große Summe beim Lotto abgesahnt. Nicht der erste Millionen-Gewinn im noch jungen Jahr.

Von Kathrin Löffler

Konstanz - Jubel am Bodensee: Eine Frau aus dem Kreis Konstanz hat beim Lotto-Spielen mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen.

Eine Frau tippte richtig und kann sich über fast zwei Millionen Euro freuen. (Symbolfoto)  © Swen Pförtner/dpa

Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, hatte die Glückliche bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag sechs richtige Zahlen angekreuzt.

Hätte sie auch noch die korrekte Superzahl 1 gehabt, hätte sie den noch größeren Jackpot geknackt.

Die Spielteilnehmerin ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt.

Es handelt sich um den zweiten Millionengewinn in Baden-Württemberg im Jahr 2026, wie eine Sprecherin sagte. Im vergangenen Jahr konnten sich insgesamt 44 Glücksspieler über einen Millionengewinn freuen.

