Lotto-Spielerin vom Bodensee sahnt fast zwei Millionen ab

Konstanz - Jubel am Bodensee: Eine Frau aus dem Kreis Konstanz hat beim Lotto -Spielen mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen.

Eine Frau tippte richtig und kann sich über fast zwei Millionen Euro freuen. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte, hatte die Glückliche bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag sechs richtige Zahlen angekreuzt.

Hätte sie auch noch die korrekte Superzahl 1 gehabt, hätte sie den noch größeren Jackpot geknackt.

Die Spielteilnehmerin ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt.