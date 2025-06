Lotto sucht Millionen-Gewinner: Wem gehört das Glückslos?

München - Lotto Bayern sucht in Schwaben den Gewinner oder die Gewinnerin von knapp 1,3 Millionen Euro.

Alles in Kürze

Ein anonymer Spieler hat bei Lotto Bayern über eine Million Euro gewonnen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Der anonyme Spielauftrag mit der Nummer 7500140 sei der einzige Schein, der am Mittwoch den Jackpot in der höchsten Gewinnklasse in der Zusatzlotterie Spiel77 geknackt habe, teilte Lotto Bayern mit.

Damit sei der Schein exakt 1.277.777 Euro wert.

Der Auftrag sei aber anonym abgegeben worden. Deshalb sucht Lotto Bayern jetzt nach der Besitzerin oder dem Besitzer.