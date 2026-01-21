Lottozahlen heute Mittwoch, 21.1.2026: Aktuelle Gewinnzahlen

Welche Kugeln sind bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch gefallen? Wurde der Jackpot geknackt? Ob Du 6 Richtige hast und Dir Deine Träume erfüllen kannst oder Dir Deine Zahlen beim Lotto am Mittwoch leider kein Glück gebracht haben, erfährst Du hier. Wir haben für Dich die aktuellen Gewinnzahlen für Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6.

Aktuelle Lottozahlen von heute: Gewinnzahlen Mittwoch, 21.1.2026

Die Lottozahlen von Mittwoch, 21.1.2026:

  • Lotto 6aus49: 4 - 5 - 10 - 15 - 24 - 27
  • Superzahl: 7
  • Spiel 77: 6 3 8 7 3 9 4
  • Super 6: 8 0 4 7 5 1

(Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: www.lotto.de.)

Jeden Mittwoch werden pünktlich 18:25 Uhr die Gewinnerzahlen gezogen.
Die Ziehung der Gewinnzahlen des Mittwochslottos erfolgt immer um 18:25 Uhr. Gehörst Du zu den glücklichen Gewinnern? TAG24 drückt Dir die Daumen!

Deine persönlichen Glückszahlen für Lotto am Mittwoch

Du willst beim nächsten Spiel mitmachen, aber bist Dir unsicher, welche Zahlen Du tippen sollst?

Der TAG24 Lottozahlen-Generator nimmt Dir die Entscheidung ab und liefert Dir sechs zufällig generierte Zahlen für das nächste Lotto-Spiel. So kannst Du sicherstellen, dass Du mit frischen, unvoreingenommenen Zahlen ins Rennen gehst. Einfach klicken, und schon bekommst Du individuelle Zahlen.

Viel Erfolg!

Wichtiger Hinweis:

Glücksspiel kann süchtig machen.

Spiele verantwortungsvoll. Kostenlose, anonyme Beratung erhältst Du beim Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG): telefonisch unter 08001372700 (Montag bis Donnerstag 10–22Uhr, Freitag bis Sonntag 10–18Uhr) oder online unter www.check‑dein‑spiel.de

