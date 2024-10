Mann findet 20 Dollar auf dem Boden, kurz darauf ist er steinreich!

Banner Elk - Vor einem Supermarkt im US-Bundesstaat North Carolina fand ein Mann einen 20-Dollar-Schein. Was dann passierte, stellte sein Leben vollkommen auf den Kopf.

Aus einem 20-Dollar-Schein machte ein Mann aus den USA ein Vermögen. (Symbolbild) © Sheldon Cooper/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Der durchschnittliche glückliche Finder hätte den Zwanni aufgehoben und damit im Laden einen Teil seines Einkaufs bezahlt, sich mal ne Packung von den guten Kippen gegönnt oder in zwei "McMenü" investiert.

Nicht so aber Jerry Hicks aus dem kleinen Örtchen Banner Elk, mitten in den Bergen North Carolinas. Er hatte eine weit größere Vision und auch das nötige Quäntchen Glück.

Hicks nahm die 20 Dollar (umgerechnet rund 19 Euro) und erwarb ein Rubbellos mit dem vertrauenswürdigen Namen "Extreme Cash", wie die US-Lotterie "NC Education Lottery" Ende der vergangenen Woche bekannt gab.

Den Gewinn, den der Glückspilz mit seinem Los einfuhr, sollte so extrem sein, wie der Name es versprach: eine Million US-Dollar (rund 926.000 Euro)! Dabei wollte er eigentlich ein ganz anderes Los kaufen, erklärte Hicks, doch dieses hätten sie im Markt nicht gehabt, also griff er zum "Extreme Cash".

Kleiner Wermutstropfen: Millionär ist Hicks trotzdem nicht, denn er musste sich entscheiden, ob er über die nächsten 20 Jahre jeweils 50.000 pro Jahr kassieren möchte, oder lieber 600.000 Dollar (rund 556.000 Euro) sofort. Er entschied sich für Letzteres.