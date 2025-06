Mehr als zwei Millionen mit sechs Richtigen bei Lotto gehen nach Hessen

Wiesbaden - Ein Tipper-Paar aus dem südosthessischen Landkreis Offenbach kann sich über einen Lottogewinn von rund 2,2 Millionen Euro freuen. Bei der Ziehung am Samstag haben sie sechs Richtige getippt, wie Lotto Hessen mitteilte.

Ein Paar aus Hessen hat mit sechs Richtigen bei der Lotto-Samstagsziehung rund 2,2 Millionen Euro gewonnen. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Die Frau habe sich bei der Wiesbadener Lotto-Zentrale gemeldet und die Spielquittung mit den Glückszahlen 1, 13, 14, 20, 21 und 36 dabeigehabt.

Damit könne sie einen Gewinn von exakt 2.244.081,50 Euro einstreichen.

"Mein Mann und ich spielen schon seit vielen Jahren regelmäßig immer die gleichen Zahlen", sagte die Gewinnerin laut Mitteilung. "Dabei setzen wir meist nur kleine bis mittlere Summen ein. Wir lieben Lotto und schätzen das seriöse Spiel."

Der Einsatz für die Ziehung am vergangenen Samstag habe 25,60 Euro betragen. Hätte sie auch die Superzahl 0 getippt, hätte sie auch den Jackpot abräumen können.

Bundesweit waren die beiden den Angaben zufolge die einzigen Tipper mit sechs Richtigen, sodass sie den alleinigen Treffer in der Klasse 2 landeten. Das Paar habe bereits vor Jahren einen Lotto-Gewinn von 100.000 Euro erzielt, mit Teilen davon das Haus abbezahlt und den Rest angelegt. So wollen sie es auch diesmal handhaben, hieß es in der Mitteilung.