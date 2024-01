Mehr Spieler, mehr Gewinne: Sachsen-Anhalter geben mehr fürs Lottospielen aus

Magdeburg - Fünf Millionäre hat das Lotto-Jahr 2023 in Sachsen-Anhalt hervorgebracht. Die Hoffnung auf den großen Gewinn teilen viele - die Spieleinsätze sind weiter gestiegen.

Durchschnittlich 96,93 Euro gaben die Sachsen-Anhalter im Jahr 2023 für das Lottospielen aus. © Fabian Sommer/dpa

Die Sachsen-Anhalter haben im vergangenen Jahr erneut mehr Geld fürs Lottospielen ausgegeben. Die Spieleinsätze stiegen um knapp drei Prozent auf 211,9 Millionen Euro, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilte.

"Einerseits haben attraktive Jackpots zu diesem guten Ergebnis beigetragen", erklärte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Andererseits wurden im vergangenen Jahr Eurojackpot und Rubbellose stärker nachgefragt als in den Vorjahren."

Im Durchschnitt gab jeder Sachsen-Anhalter im Jahr 96,93 Euro für Lotto-Produkte aus und damit 1,92 Euro mehr als 2022. Der bundesweite Pro-Kopf-Spieleinsatz lag etwa 30 Cent darüber.

Alles in allem gewannen die Lotto-Spieler in Sachsen-Anhalt 103,4 Millionen Euro, 2022 waren es noch 100,3 Millionen gewesen, so das landeseigene Unternehmen.

Darunter seien erneut fünf Millionengewinne gewesen. Der mit zehn Millionen Euro höchste Gewinn des Jahres im Land ging an ein Ehepaar aus Magdeburg, das bei Eurojackpot mitgespielt hatte.

Neben den fünf Millionären gelangen 43 weiteren Spielern Gewinne ab 50.000 Euro. In der Kategorie der Gewinne ab 5000 Euro gab es laut Lotto Sachsen-Anhalt 847 Treffer und damit 21 mehr als noch 2022.