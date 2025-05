Mit kurioser Aktion: Millionengewinner händeringend gesucht

Alles in Kürze

Noch immer warten die 15,3 Millionen Euro auf ihren rechtmäßigen Besitzer. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa

Mehr als 15,3 Millionen Euro habe der oder die Unbekannte bei der Ziehung am 29. März gewonnen, sich aber bislang nicht gemeldet, teilte Lotto Hessen mit. Der Lottoschein mit den sechs Richtigen 18, 25, 31, 39, 46 und 47 sowie der Superzahl 6 war Ende März anonym im Hochtaunuskreis abgegeben worden.

Deshalb findet dort jetzt die Suchaktion statt - mit Plakaten in den 85 Lottoverkaufsstellen in dem Landkreis. Solche Aushänge hatten in der Vergangenheit bereits Erfolg: Eine alleinerziehende Mutter war etwa 2006 durch solch eine Aktion darauf aufmerksam geworden, dass sie 7,4 Millionen Euro gewonnen hatte.

"Werfen Sie bitte noch einmal einen Blick in Schubladen, Jackentaschen oder Portemonnaies und lassen Sie alte Spielquittungen von März unbedingt prüfen - vielleicht wartet hier ja eine millionenschwere Überraschung", hieß es in der Mitteilung.