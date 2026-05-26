Nächster Lottogewinner aus Brandenburg: So viel sahnt der Glückspilz ab
Von Wilhelm Pischke
Potsdam - Ein Lottoschein aus Potsdam hat einem Spieler oder einer Spielerin einen Millionengewinn beschert.
"Der anonyme Spielschein wurde am frühen Morgen des 23. Mai 2026 in einem Potsdamer Shop eingereicht", hieß es von der Brandenburger Lotto GmbH.
In der Ziehung am Samstag gab es dann den großen Geldsegen von rund zwei Millionen Euro. "Mit sechs Richtigen knackte der oder die Glückliche aus Potsdam gemeinsam mit einer Person aus Nordrhein-Westfalen die Gewinnklasse 2 und erhält damit 2.004.397,60 Euro."
Der Spieleinsatz für drei Tipps lag bei 28,80 Euro. Die entscheidenden Zahlen 2- 6- 8- 11- 14- 39 machten den Millionentreffer.
Bereits vor zwei Wochen hatte laut Lotto GmbH ein Mann aus dem Landkreis Oberhavel knapp 2,5 Millionen Euro gewonnen.
Einen weiteren großen Treffer landete eine Spielteilnehmerin aus Brandenburg an der Havel. Mit der Eurojackpot-Ziehung vom Freitag gewinnt sie mit fünf richtigen Eurozahlen 244.916,50 Euro in der Gewinnklasse 3.
Titelfoto: Bernd Settnik/dpa