Glückliches erstes Halbjahr: Vier Sachsen freuen sich über Millionengewinne

Leipzig - In den ersten sechs Monaten des Jahres durften sich gleich vier Lotto -Spieler aus Sachsen über das ganz große Glück freuen: Sie erzielten 2026 Millionengewinne.

Die Lotto-Fee hat es gut gemeint mit vier Spielern aus Sachsen. © Tom Weller/dpa

Damit war die Anzahl der Spitzengewinne so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie aus Angaben der Lottogesellschaft hervorgeht.

In diesem Jahr erwies sich der Mai als besonderes Glücksmonat: Dreimal waren Lottospielerinnen und -spieler in der Lotterie Eurojackpot erfolgreich.

Mitte Mai gewann ein Dresdner 1,65 Millionen Euro. Bei der Ziehung am 26. Mai kamen dann gleich zwei Gewinne über rund vier Millionen Euro hinzu. Sie gingen ebenfalls nach Dresden sowie in den Landkreis Zwickau.

Der erste Lottomillionär des Jahres kam aus dem Erzgebirgskreis: Ende März gewann ein Spieler im klassischen Lotto "6 aus 49" rund 1,1 Millionen Euro.