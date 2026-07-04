Glückliches erstes Halbjahr: Vier Sachsen freuen sich über Millionengewinne
Von Birgit Zimmermann
Leipzig - In den ersten sechs Monaten des Jahres durften sich gleich vier Lotto-Spieler aus Sachsen über das ganz große Glück freuen: Sie erzielten 2026 Millionengewinne.
Damit war die Anzahl der Spitzengewinne so hoch wie im Vorjahreszeitraum, wie aus Angaben der Lottogesellschaft hervorgeht.
In diesem Jahr erwies sich der Mai als besonderes Glücksmonat: Dreimal waren Lottospielerinnen und -spieler in der Lotterie Eurojackpot erfolgreich.
Mitte Mai gewann ein Dresdner 1,65 Millionen Euro. Bei der Ziehung am 26. Mai kamen dann gleich zwei Gewinne über rund vier Millionen Euro hinzu. Sie gingen ebenfalls nach Dresden sowie in den Landkreis Zwickau.
Der erste Lottomillionär des Jahres kam aus dem Erzgebirgskreis: Ende März gewann ein Spieler im klassischen Lotto "6 aus 49" rund 1,1 Millionen Euro.
Mal schauen, was die letzten beiden Quartale bringen: 2025 klappte es in der zweiten Jahreshälfte dann noch einmal mit dem berühmten Sechser im Lotto - und es kam noch ein Millionär hinzu.
Titelfoto: Tom Weller/dpa