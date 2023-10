"Papa, du hast eine Million Dollar gewonnen!" 78-jähriger Rentner plötzlich reich

Der Rentner notierte sich die Zahlen 12-26-27-43-47 auf einen Zettel und glich sie mit seinen Tipps auf dem Gewinnschein ab, den er zuvor in einem Mini-Markt ausgefüllt hatte. Alle Nummern stimmten überein.

Als Charles Wolthuis am Morgen des 3. Oktober aus dem Bett aufstand, führte sein erster Weg nicht etwa zur Kaffeemaschine oder ins Badezimmer, sondern schnurstracks zum Telefon.

Charles Wolthuis und seine Frau freuen sich über den Geldregen im gesetzten Seniorenalter. © Screenshot/Michigan Lottery

"Ich war mir nicht sicher, was ich gewonnen hatte. Ich rief meine Tochter an und bat sie, nachzusehen, wie hoch der Preis für fünf Richtige ist. Es war eine Minute lang still, und dann sagte sie: 'Papa, du hast eine Million Dollar gewonnen!"

Wie die Michigan Lottery mitteilte, habe der Senior danach seine schlafende Frau geweckt und ihr erzählt, dass sie eine Million abgeräumt haben.

"Sie dachte, ich mache einen Scherz, und ging wieder ins Bett. Als sie aufwachte, erzählte sie mir, dass sie geträumt hatte, wir hätten in der Lotterie gewonnen", so der 78-Jährige.

Wolthuis habe inzwischen seinen Gewinn in der Lottozentrale abgeholt. Mit dem Geld will er nun sein Haus abbezahlen und sich ein neues Auto kaufen.