Premiere in Sachsen: Erster Lotto-Millionär 2026 kommt aus dieser Region
Von Lukas Dubro
Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus dem Erzgebirge hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag einen Millionengewinn erzielt.
Der Glückspilz ist der erste Millionär in Sachsen in diesem Jahr, wie Sachsenlotto mitteilte.
Demnach tippte der Spieler im Spiel "6 aus 49" sechs richtige Zahlen 5, 20, 24, 33, 34 und 42 - nur die Superzahl 1 fehlte.
Er gewann damit mehr als 1,1 Millionen Euro.
Der Gewinner nahm über sachsenlotto.de an der Ziehung teil. Damit sei der Spielschein eindeutig zugeordnet, und der Gewinn werde automatisch überwiesen, hieß es weiter.
Titelfoto: Inga Kjer/dpa