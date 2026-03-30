Premiere in Sachsen: Erster Lotto-Millionär 2026 kommt aus dieser Region

Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus dem Erzgebirge hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag einen Millionengewinn erzielt.

Mehr als 1,1 Millionen Euro gehören dem Spieler. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Der Glückspilz ist der erste Millionär in Sachsen in diesem Jahr, wie Sachsenlotto mitteilte.

Demnach tippte der Spieler im Spiel "6 aus 49" sechs richtige Zahlen 5, 20, 24, 33, 34 und 42 - nur die Superzahl 1 fehlte.

Er gewann damit mehr als 1,1 Millionen Euro.