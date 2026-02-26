Sachsen-Anhalt hat einen neuen Lotto-Millionär!
Von Dörthe Hein
Stendal - Sachsen-Anhalt hat einen neuen Lotto-Millionär oder eine neue Millionärin!
Eine Person im Landkreis Stendal hatte Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel 77 als einzige bundesweit alle sieben Ziffern der Gewinnzahl richtig, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte.
Die Gewinnzahl lautete 9 9 8 0 7 7 6.
Damit ist der Jackpot geknackt und die Person um genau 1.377.777 Euro reicher.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, liegt den Angaben zufolge bei 1 zu 10 Millionen. Der Gewinner muss sich übrigens um nichts kümmern - denn er spielt laut Lotto-Toto im Abo.
