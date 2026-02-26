Stendal - Sachsen-Anhalt hat einen neuen Lotto -Millionär oder eine neue Millionärin!

Jemand aus Sachsen-Anhalt hat über eine Million Euro im Lotto gewonnen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine Person im Landkreis Stendal hatte Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel 77 als einzige bundesweit alle sieben Ziffern der Gewinnzahl richtig, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mitteilte.

Die Gewinnzahl lautete 9 9 8 0 7 7 6.

Damit ist der Jackpot geknackt und die Person um genau 1.377.777 Euro reicher.



