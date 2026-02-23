Frau hat plötzlich so ein Bauchgefühl: Dann gewinnt sie zweimal im Lotto

Middle River (Maryland/USA) - So viel Glück muss man erst einmal haben! Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland darf sich zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit über einen Lotto -Gewinn freuen.

Die Frau schien die richtige Zahlenkombination einfach zu wissen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie die Nachrichtenagentur UPI berichtete, war die Dame kürzlich unterwegs, als sie ein "starkes Gefühl" bezüglich einer ganz bestimmten Zahlenkombination überkam.

Sofort stand für die Amerikanerin fest: Sie musste es einfach versuchen. Kurzerhand fuhr sie zum nächsten Supermarkt und kaufte sich dort ein Lottoticket mit eben diesen Ziffern.

"Ich sehe Dinge, die viele Menschen nicht sehen können", begründete sie ihren Beschluss. Und siehe da: Ihre Intuition lag ganz richtig!

Nach nur wenigen Tagen durfte sie sich über einen Gewinn in Höhe von stolzen 50.000 US-Dollar freuen - umgerechnet sind das etwa 42.000 Euro.

Und als wäre all das nicht schon verrückt genug: Genau das passierte der Dame nicht zum ersten Mal!