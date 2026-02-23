Frau hat plötzlich so ein Bauchgefühl: Dann gewinnt sie zweimal im Lotto
Middle River (Maryland/USA) - So viel Glück muss man erst einmal haben! Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland darf sich zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit über einen Lotto-Gewinn freuen.
Wie die Nachrichtenagentur UPI berichtete, war die Dame kürzlich unterwegs, als sie ein "starkes Gefühl" bezüglich einer ganz bestimmten Zahlenkombination überkam.
Sofort stand für die Amerikanerin fest: Sie musste es einfach versuchen. Kurzerhand fuhr sie zum nächsten Supermarkt und kaufte sich dort ein Lottoticket mit eben diesen Ziffern.
"Ich sehe Dinge, die viele Menschen nicht sehen können", begründete sie ihren Beschluss. Und siehe da: Ihre Intuition lag ganz richtig!
Nach nur wenigen Tagen durfte sie sich über einen Gewinn in Höhe von stolzen 50.000 US-Dollar freuen - umgerechnet sind das etwa 42.000 Euro.
Und als wäre all das nicht schon verrückt genug: Genau das passierte der Dame nicht zum ersten Mal!
Frau gewinnt innerhalb von drei Monaten zweimal im Lotto - aufgrund ihres Bauchgefühls!
Bereits vor etwa drei Monaten hatte ihr Bauchgefühl schon einmal recht behalten. Auch damals hatte sie mit einem Mal dieses innere Bedürfnis, einen Lottoschein mit einer ganz bestimmten Zahlenkombi auszufüllen. Kurz darauf erhielt sie die frohe Botschaft, dass sie gewonnen hatte.
So durfte sie sich auch im November über die eindrucksvolle Summe von 50.000 US-Dollar freuen.
Die Frau, deren Namen nicht öffentlich gemacht wurde, möchte von dem Geld nun den Kredit für ihr Haus abbezahlen und ihren erwachsenen Kindern mit einer kleinen Finanzspritze unter die Arme greifen.
Und, wie sollte es anders sein: Bei ihrem Glück steht natürlich außer Frage, dass sie auf jeden Fall weiterhin Lotto spielen wird.
Jetzt bleibt nur abzuwarten, wann sie das nächste Mal von einem dieser starken Gefühle zum Glücksspiel angeleitet werden wird.
Titelfoto: Tom Weller/dpa