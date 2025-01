Sachsen-Anhalter geben mehr fürs Lottospielen aus

Magdeburg - Die richtigen sechs Kreuzchen haben 2024 in Sachsen-Anhalt drei Menschen zu Millionären gemacht. Es geht aber auch kleiner: wie ein Gewinn aus dem Landkreis Wittenberg, der noch auf den Besitzer wartet.

Lotto 6 aus 49 ist trotz rückläufiger Teilnehmerzahlen noch immer das beliebteste Glücksspiel. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Immer wieder bemerken Gewinner ihr Glück nicht. Derzeit ist noch die Summe von einer Million Euro nicht abgeholt oder angefordert.

Dazu gehört auch ein Gewinn in Höhe von 250.246,20 Euro, der seit mehreren Monaten nicht abgeholt wurde. Die Spielerin oder der Spieler nahm am 30. April 2024 im Landkreis Wittenberg am Eurojackpot teil und hat sich bislang noch nicht gemeldet.

Zeit ist noch: Bis zum 31. Dezember 2027 kann der Gewinn noch angefordert werden. Danach fließt das Geld in eine Sonderauslosung.

Ein fester Teil der Spieleinnahmen, 20 Cent je eingesetztem Euro, kommt gemeinnützigen Projekten zugute. Gut sieben Millionen Euro dieser Lotteriefördermittel wurden 2024 bewilligt für 400 Projekte etwa aus den Bereichen Sport, Kultur und Denkmalschutz.

Mit 150.000 Euro hat Lotto Sachsen-Anhalt zudem Mini-Wälder gefördert – bei einigen war schon Pflanzbeginn, auf anderen Flächen von bis zu 500 Quadratmetern werden die Bäume, Sträucher und Bodendecker erst noch in die Erde gebracht.