Sehr selten: Lotto-Glückspilz erspielt Million mit nur fünf Richtigen

Stuttgart - Mehr als eine Million Euro hat ein Glückspilz aus dem Rhein-Neckar-Kreis im Eurojackpot gewonnen - und das mit nur fünf Richtigen.

Die gewonnene Million muss nur noch abgeholt werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Dem Tipper oder der Tipperin fehlten nur die beiden Eurozahlen 6 und 12 zum Knacken des Eurojackpots, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte.

Es passiere nur sehr selten, dass ein Spieler mit fünf Richtigen im Eurojackpot einen Millionengewinn erziele. Die Chance stehe bei 1:3,1 Millionen.

Noch sei unklar, wer genau der Gewinner sei, sagte eine Lotto-Sprecherin.