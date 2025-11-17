Unwissender Glückspilz in Oberbayern? 1,12 Millionen Euro warten auf ihren Besitzer
Von Verena Ober
München - In Oberbayern wird nach einem Lottogewinner gesucht. Der oder die Glückliche kann sich über eine Million Euro freuen, wurde aber immer noch nicht gefunden,
Der Gewinner oder die Gewinnerin habe in der Ziehung vom Samstag mehr als 1,1 Millionen Euro abkassiert, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung mit.
Wer also mitgespielt hat, sollte unbedingt seinen Spielschein nach den sechs Gewinnerzahlen (6, 9, 12, 13, 32, 39) checken. Nur die Superzahl sei falsch gewesen.
Insgesamt winkt eine Summe von 1.121.406,30 Euro.
Wenn der oder die Glückliche sich viel Zeit lassen will: Bis Ende 2028 darf der Gewinnbetrag angefordert und abgeholt werden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn (Symbolfoto)