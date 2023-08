Wieder ein Gewinner aus Chemnitz: Lottospieler räumt über 77.000 Euro ab

Ein Chemnitzer hat beim Eurojackpot mehr als 77.000 Euro gewonnen. © Thomas Banneyer/dpa

Der Spieler hat bei der Freitagsziehung vom 4. August beim Eurojackpot mehr als 77.000 Euro gewonnen. Der Chemnitzer gehört damit, neben einem weiteren Sachsen, der online gespielt hatte, zu den Gewinnern in der Gewinnklasse 3. Er hatte fünf Gewinnzahlen richtig, und zwar 3, 17, 19, 32 und 38. Der Spielschein wurde erst am Freitagnachmittag abgegeben.

"Und auch die Lottoziehung am Samstag, dem 5. August, sorgte mit den Gewinnzahlen 4, 22, 23, 35, 42, 49 und der Superzahl 4 auch für sächsische Hochgewinne. Über ihre '5 Richtigen mit Superzahl' können sich ein Leipziger und zwei Vogtländer freuen", so eine Sprecherin von Sachsenlotto. Der Superfünfer hat den drei Sachsen mehr als 20.000 Euro eingebracht.

"Der Leipziger Gewinner hat seinen Lottoschein für zwei Wochen in einer Annahmestelle in Leipzig gespielt und deckt damit auch noch die kommende Samstagsziehung ab. Er hat seine Glückszahlen in den zwölf Tippfeldern variiert und so neben seinem Superfünfer auch weitere Kleingewinne erzielt und somit mehrfach damit gewonnen", teilte Sachsenlotto mit.

Auch einer der Vogtländer hatte gleich für mehrere Wochen gespielt und einen Vier-Wochen-Schein ausgefüllt. Der Gewinn kam nun zur Halbzeit.