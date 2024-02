Heute Warnstreik bei Lufthansa: Mehr als 100.000 Passagiere betroffen

Frankfurt am Main - Bei der Lufthansa hat am heutigen Dienstagmorgen der zweite Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Das Unternehmen rechnet mit Hunderten Flugausfällen und mehr als 100.000 betroffenen Passagieren.

Schon am Montagabend kam es zu ersten Arbeitsniederlegungen der Lufthansa-Beschäftigten in den Bereichen Technik, Fracht-Logistik und IT. © Bodo Marks/dpa

Bereits für den Montagabend hatte die Gesellschaft an ihrem wichtigsten Drehkreuz Frankfurt etliche Verbindungen gestrichen.



Ebenfalls am Montagabend gingen bereits Lufthansa-Beschäftigte der Technik, der Logistik, der Fracht und der IT in den Warnstreik, wie Verdi-Streikführer Marvin Reschinsky bestätigte. Am Dienstag um 4 Uhr folgte dann das Lufthansa-Bodenpersonal an den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart.

Die Fluggesellschaft will am Dienstag 10 bis 20 Prozent ihres geplanten Programms von rund 1000 Flügen in die Luft bringen. Bei der ersten Warnstreikwelle vor knapp zwei Wochen fielen rund 900 Flüge aus, und mehr als 100.000 Passagiere mussten umplanen.

Die Lufthansa warnte die Passagiere stornierter Flüge: Sie sollten nicht zum Flughafen kommen, weil dort die Umbuchungsschalter nicht besetzt seien, hieß es in den Informationssystemen.