Anfall im Cockpit, Kapitän auf Klo: Lufthansa-Flug minutenlang ohne Pilot

Frankfurt am Main/Sevilla (Spanien) - Der Co-Pilot einer Lufthansa-Maschine ist während eines Passagierflugs von Frankfurt am Main ins spanische Sevilla im Cockpit zusammengebrochen - während der Kapitän gerade auf dem stillen Örtchen gewesen ist! Ein neuer Bericht enthüllt die für viele Passagiere sicherlich schockierenden Details des Fluges.

Schockierender Vorfall an Bord einer Passagiermaschine der Lufthansa im Februar 2024. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie es im kürzlich veröffentlichten Abschlussbericht der spanischen Flugunfallbehörde hieß, geschah der bedrohliche Vorfall an Bord eines Airbus A321 am Vormittag des 17. Februars 2024. Damals mit an Bord: sechs Crewmitglieder sowie 199 Passagiere.

Nach einem Großteil der Strecke verließ der Kapitän (43) das Cockpit, um seinem natürlichen Drang nachzugehen. Der Co-Pilot (38) übernahm, offenbar in guter Verfassung. Kurz darauf erlitt der 38-Jährige, der vorher bei Tests angeblich keine medizinischen Auffälligkeiten zeigte, jedoch einen neurologischen Anfall und wurde bewusstlos. Der Autopilot griff ein.

Als der 43-Jährige etwa acht Minuten später zurück ins Cockpit wollte, scheiterte er mehrmals am Zugangscode der Sicherheitstür. Auch ein Flugbegleiter konnte den Co-Piloten nicht erreichen.

Der 43-jährige Kapitän entschied sich, den Notrufcode einzugeben. Bevor der Timer dafür jedoch herunterlief, öffnete der Co-Pilot die Tür: blass, schwitzend und sich seltsam bewegend, wie es hieß.