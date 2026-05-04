Lufthansa kündigt neuen Premium-Bordservice an: Was kommt davon in der Economy-Class an?
Köln - Die Lufthansa führt auf Langstreckenflügen am Mittwoch einen neuen Premium-Bordservice ein. Auch Reisende in der Economy-Class sollen davon profitieren.
Der neue Langstreckenservice trägt den Namen "Future Onboard Experience" (kurz: FOX) und soll ab dem 6. Mai das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau heben, wie die Lufthansa am Montag mitteilte.
Anlass für die Aufwertung sei dabei das 100-jährige Jubiläum der Airline gewesen: "Zu diesem besonderen Ereignis definieren wir den Service an Bord der Langstrecke neu. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Nummer eins der Premium Airlines in Europa sein. Dafür investieren wir für unsere Gäste über 70 Millionen Euro allein in diesem Jahr in den neuen Premium-Service in allen Klassen", sagte Lufthansa-CEO Jens Ritter.
Insbesondere für Fluggäste in der Business-Class sei der neue Service dabei "besonders erlebbar". Doch auch der Normal-Bürger in der Economy-Class soll davon profitieren.
Laut Lufthansa bekommen Reisende der günstigsten Kategorie erstmals auch Schlafmaske und Ohrstöpsel. Auch die Speisekarte sei erweitert worden: "Auf Flügen über zehn Stunden stehen ab sofort drei warme Hauptgerichte zur Auswahl – statt wie bisher zwei." Hinzu komme, wie in allen anderen Klassen auch, neues Geschirr.
Dafür seien zuletzt rund 187 Millionen Teller und Besteck in den Flugzeugen ausgetauscht worden.
Johann Lafer, Kaffee und Kuchen: Das erwartet Lufthansa-Kunden in der Business-Class
In der Business-Class sei die Karte hingegen um neue Menüs von Star-Koch Johann Lafer (68) sowie einen neuen Service speziell für Kaffee und Kuchen erweitert worden.
Ebenfalls neu: Ein "Breakfast-Menü", bei dem die Kunden schon am Abend vorher ihr Frühstück auswählen können sollen.
In der Premium-Economy-Class gebe es künftig unter anderem gemütliche Slipper sowie eine "Vorspeise auf Business-Class-Niveau".
Die Aufwertung des Bordservice folgt dabei auf eine weitere Maßnahme für höhere Qualität. Erst vor Kurzem hatte die Lufthansa damit begonnen, die Business-Class in ihren A380-Maschinen umzurüsten.
Titelfoto: Bildmontage: Lufthansa, Boris Roessler/dpa