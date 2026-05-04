Lufthansa kündigt neuen Premium-Bordservice an: Was kommt davon in der Economy-Class an?

Köln - Die Lufthansa führt auf Langstreckenflügen am Mittwoch einen neuen Premium-Bordservice ein. Auch Reisende in der Economy-Class sollen davon profitieren.

Vor allem kulinarisch soll der neue Bordservice einiges zu bieten haben – inklusive neuem Geschirr. © Lufthansa

Der neue Langstreckenservice trägt den Namen "Future Onboard Experience" (kurz: FOX) und soll ab dem 6. Mai das Kundenerlebnis auf ein neues Niveau heben, wie die Lufthansa am Montag mitteilte.

Anlass für die Aufwertung sei dabei das 100-jährige Jubiläum der Airline gewesen: "Zu diesem besonderen Ereignis definieren wir den Service an Bord der Langstrecke neu. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Nummer eins der Premium Airlines in Europa sein. Dafür investieren wir für unsere Gäste über 70 Millionen Euro allein in diesem Jahr in den neuen Premium-Service in allen Klassen", sagte Lufthansa-CEO Jens Ritter.

Insbesondere für Fluggäste in der Business-Class sei der neue Service dabei "besonders erlebbar". Doch auch der Normal-Bürger in der Economy-Class soll davon profitieren.

Laut Lufthansa bekommen Reisende der günstigsten Kategorie erstmals auch Schlafmaske und Ohrstöpsel. Auch die Speisekarte sei erweitert worden: "Auf Flügen über zehn Stunden stehen ab sofort drei warme Hauptgerichte zur Auswahl – statt wie bisher zwei." Hinzu komme, wie in allen anderen Klassen auch, neues Geschirr.

Dafür seien zuletzt rund 187 Millionen Teller und Besteck in den Flugzeugen ausgetauscht worden.