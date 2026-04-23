Reisende aufgepasst: Lufthansa streicht freien Handgepäckkoffer

Frankfurt am Main - Reisende aufgepasst! Die Lufthansa streicht auf ihren Kurz- und Mittelstreckenflügen die bislang kostenfreie Mitnahme eines kleinen Kabinenkoffers.

Die Lufthansa streicht den freien Handgepäckkoffer. (Symbolfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Es werde bei allen Airlines der Gruppe ein neuer "Economy Basic"-Einstiegstarif eingeführt, der einen kleinen persönlichen Gegenstand wie eine Laptop-Tasche oder einen Rucksack enthalte, teilte das Unternehmen mit. Entsprechende Tickets für zunächst ausgewählte Strecken seien demnach ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai buchbar.

Die Lufthansa begründet den Schritt mit dem veränderten Verhalten der Passagiere.

Gerade für Tagesreisende bilde der neue Tarif eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zum attraktiven Einstiegspreis. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40x30x15 Zentimeter groß sein.

Zusätzliches Hand- oder Aufgabegepäck könne als Zusatzleistung ab 15 Euro zugebucht werden.